Per il nisseno Salvatore Amico primo posto al concorso “Una poesia per il Natale”

Un altro riconoscimento per il poeta e scrittore Salvatore Amico che si è classificato al primo posto ex aequo con una poesia in Lingua Italiana sul tema del Natale, insieme al poeta di Ravanusa Girolamo La Marca, alla prima edizione del Concorso “Una poesia per il Natale”, organizzato dalla Biblioteca Comunale di Raffadali il cui presidente è il prof. Enzo Alessi.La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 17 dicembre, presente il sindaco avv. Silvio Cuffaro.

Nel corso della serata sono state eseguiti canti e melodie della tradizione popolare a cura di Gero Galvano, Maurilio Lala e Filippo Lo Brutto, inoltre si è esibito il gruppo musicale diretto dal M. Raffaele Pontonero. Sono stati assegnati premi speciali a Nellina Librici Dirigente Scolastico a Sciacca, Anna Maria Putorti’ Capitano dei Carabinieri di Agrigento, Luigi Costanza Dirigente Scolastico di Agrigento, Chiara Sciarabba Vice Questore di Agrigento, Nino Savarino Primario Oncologo dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e a Margherita Trupiano giornalista TVA. L

a serata è stata condotta magistralmente dalla bravissima e bellissima giornalista Maria Giuseppina Terrasi. A seguire una degustazione di prodotti tipici locali.