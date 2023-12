Meteo: nei prossimi giorni cielo sereno o poco nuvoloso

Il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, mercoledì 27 dicembre, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

Nord: molte nubi basse e stratificate in pianura padana, Liguria ed appennino emiliano, con nebbie diffuse in pianura padana, in parziale diradamento durante le ore centrali, e deboli piogge sulla Liguria centrorientale; cielo sereno o al più velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: addensamenti bassi sulle regioni tirreniche, Marche ed Umbria, con foschie dense nelle vali interne, in diradamento già dal tardo mattino; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Sud e Sicilia: nubi basse sulle regioni tirreniche peninsulari, Sicilia tirrenica e occidentale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione.

Giovedì 28 dicembre: addensamenti bassi e stratificati in pianura padana, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia, con deboli piogge sparse su Liguria centrorientale, Toscana ed Umbria; estese velature sul resto del paese. Al primo mattino e dopo il tramonto attese foschie dense o locali banchi di nebbia in pianura padana e valli interne delle regioni tirreniche peninsulari.