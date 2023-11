Truffe in rete: siti intestati ad aziende realmente esistenti vendendone i prodotti: denunciati dai Carabinieri due 40enni

I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra hanno denunciato due 40enni, uno residente a Firenze e l’altro nel Regno Unito, ritenuti presunti responsabili di truffa on line. La vittima, interessata all’acquisto di mangime per cani attraverso un noto motore di ricerca si è imbattuto in una inserzione conveniente ed apparentemente sicura.

L’ignaro acquirente, dopo essersi registrato sul sito, perfettamente riprodotto tanto da sembrare creato dalla ditta realmente esistente, ha effettuato l’acquisto e proceduto al pagamento tramite bonifico, ma poi non ha ricevuto la merce. Dopo aver denunciato il fatto, i militari che hanno proceduto alle indagini hanno accertato che il sito in questione era stato creato ad hoc e, anche se la ditta esisteva, le indicazioni relative alla sede legale, alla Partita Iva e le coordinate per i pagamenti non corrispondevano a quella.

In particolare, è stato appurato che i due truffatori avevano creato una serie di ditte come se fossero scatole cinesi, inoltre mettevano in rete siti intestati ad aziende realmente esistenti ove promuovevano la vendita di merce varia con prezzi vantaggiosi. L’analisi dei flussi finanziari relativi ai conti correnti delle finte ditte e l’escussione di testimoni hanno permesso di identificare i due soggetti. Dall’attività d’indagine svolta è stato accertato che gli stessi, anche in passato, si erano resi responsabili di analoghi fatti in danno di vittime residenti su tutto il territorio nazionale, per i quali si era interessata anche la trasmissione televisiva ”Striscia la Notizia”. (Adnkronos)