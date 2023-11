Strangola la madre e chiama la Polizia: “Venite, ho ucciso mia mamma”

Il corpo senza vita di una donna, una 54enne, è stato trovato dalla Polizia in un appartamento di via Santa Maria degli Angeli a Capodrise. La donna è stata strangolata a mani nude. La Polizia di Stato è intervenuta in risposta a una chiamata del figlio 29enne della donna: «Venite a casa, ho strangolato mia madre».

I poliziotti si sono precipitati sul posto dove, all’interno di un appartamento, hanno ritrovato il corpo senza vita della donna. Vicino c’era il figlio, in uno stato di agitazione. L’uomo è stato portato in commissariato. La Procura della Repubblica ha avviato un’inchiesta. La Polizia Scientifica è intervenuta per i rilievi.