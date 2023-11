Spray urticante al peperoncino spruzzato durante la ricreazione: 23 tra studenti e docenti finiscono in ospedale

Incredibile quanto avvenuto all’interno di un Istituto scolastico di Istruzione superiore. Qualcuno ha spruzzato spray urticante al peperoncino nei corridoi dell’Istituto superiore Giuseppe Medici a Legnano. Sono stati i bidelli ad accorgersene per primi, e a far scattare l’allarme. Gli alunni sono stati fatti uscire dalle aule e portati all’esterno.

Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118, con ambulanze ed elicottero di Verona emergenza, e sono stati portati i primi soccorsi agli studenti che mostravano difficoltà respiratorie.

Il bilancio è di numerosi intossicati tra ragazzi e insegnanti. Sarebbero circa una quarantina le persone coinvolte. Per 23 di loro è stato deciso il ricovero precauzionale in ospedale: 5 in codice giallo e 18 in codice verde. Sullo sconcertante episodio indagano i carabinieri di Legnago.