“Sono sola in casa e non ho nulla da mangiare”. E’ stata questa la richiesta d’aiuto ricevuta dai Carabinieri di Veroli, in provincia di Frosinone. Ad avanzarla è stata un’anziana signora del posto con problemi economici.

Alla sua richiesta di assistenza, hanno prontamente risposto i militari dell’Arma, che si sono recati al supermercato più vicino per comperare e donare i beni richiesti dalla 75enne, che li ha poi ringraziati per il nobile gesto.