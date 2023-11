Si ferisce infrangendo un vetro per rientrare in casa, morto 30enne

Un giovane di 30 anni, triestino, è morto nella notte per le gravi ferite riportate dopo aver infranto una porta a vetri nel tentativo di rientrare in casa nel rione di Roiano a Trieste. Secondo una ricostruzione, il giovane, uscendo di casa ieri pomeriggio, aveva rotto la maniglia di una porta. Rientrando verso mezzanotte, in stato di alterazione alcolica, non avrebbe trovato altro rimedio se non sfondare un vetro, venendo però raggiunto da alcuni frammenti che gli hanno lacerato l’arteria femorale. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118, ma, a causa della gravità delle ferite, è morto dissanguato dopo essere arrivato all’ospedale di Cattinara. In casa si trovava anche una ragazza, che, secondo quanto si apprende, al momento dell’incidente dormiva. I due nel pomeriggio avevano litigato. Sul posto è giunta la polizia per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono emersi elementi che farebbero ipotizzare reati.