Serie D. La Sancataldese, dopo aver detto “no” alla violenza sulle donne, vuol battere il Locri e risalire in classifica

Un avversario di quelli tosti ed insidiosi con il quale testare la voglia di ritorno alla vittoria. E’ concentrata in tutto questo Sancataldese – Locri (ore 14,30), gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie D girone I.

Al Valentino Mazzola la squadra verdeamaranto è attesa da una prova riscatto dopo il pari esterno con l’Akragas che avrebbe potuto e dovuto essere una vittoria. Il tecnico Accursio Sclafani ha preparato a dovere la partita caricando la squadra per un match che è chiamata a vincere per dare una svolta positiva a questa prima fase della sua stagione.

C’è da dire che la Sancataldese, assieme ai suoi atleti, ha voluto prendere parte alla “camminata rumorosa” che si è tenuta a San Cataldo per dare un “calcio” alla violenza sulle donne e per porre un argine alle brutte notizie che giornalmente arrivano, ultima delle quali quella dell’uccisione di Giulia Cecchettin ad opera del suo ex fidanzato Filippo Turetta.

La società ha anche comunicato che da oggi e per tutte le gare casalinghe al Valentino Mazzola sarà estratta una sciarpa della Sancataldese a quanti in possesso di un biglietto d’ingresso alla partita o dell’abbonamento.

Infine, in sede di calciomercato da segnalare che la Sancataldese Calcio ha annunciato la rescissione del contratto con gli atleti Carnicelli, Scuderi, Mazzamuto e Liga. (foto Sancataldese Calcio Official)