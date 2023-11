Ancora sangue sulle strade per la morte di un ciclista. Stavolta la tragedia s’è consumata in via Casilina a Roma. Qui è avvenuto il tragico scontro tra un autocarro ed una bici.

Nel violento impatto ad avere la peggio è stato il ciclista che è morto sul colpo. Inutili si sono rivelati i tentativi di strapparlo alla morte. La vittima, un romeno di 58 anni, non ha avuto scampo nell’impatto.