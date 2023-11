Scontro scooter – auto: 30enne muore sul colpo; in gravi condizioni una ragazza

Un uomo di 30 anni, Francesco Ancona, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Nel sinistro, avvenuto a Castelvetrano in via Marinella, sono rimasti coinvolti uno scooter e un’auto. A perdere la vita Francesco Ancona di 30 anni.

La vittima era alla guida di un Piaggio Liberty. Assieme a lui, una donna di 37 anni. Per cause in corso di accertamento, lo scooter si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un giovane di 22 anni. L’impatto è stato violentissimo. Ancona, sbalzato dallo scooter è praticamente morto sul colpo.

Quando sono giunti i soccorritori per lui ormai non c’era più niente da fare. La donna che era con lui è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero gravi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. I due mezzi rimasti coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro.