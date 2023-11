Scivolata fatale per un cacciatore lungo un sentiero: 62enne precipita nel vuoto e muore

Una scivolata s’è purtroppo rivelata fatale per un cacciatore intento ad una battuta di caccia. E’ accaduto a Roccasecca dei Volsci in provincia di Latina. Qui il 62enne Giovanni Fettuccia, mentre stava cacciando lungo un sentiero di montagna è scivolato precipitando nel vuoto.

Per il cacciatore non c’è stato nulla da fare. Per recuperare il suo corpo senza vita s’è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e di un elicottero. Il corpo è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale di Terracina a disposizione dell’autorità giudiziaria di Latina.