Rugby Serie C. Messina “amara” per la Nissa Rugby superata di stretta misura 20-19

Ancora una sconfitta al fotofinish per la Nissa Rugby che a Messina è costretta ad arrendersi per un solo punto: i padroni di casa, infatti, si sono imposti per 20 a 19. Una triste ripetizione dell’epilogo della scorsa giornata in cui il quindici di Caltanissetta era stato sconfitto, tra le mura amiche del “M. Tomaselli” per 17 a 16 dal San Gregorio Catania.

Due battute d’arresto che hanno lasciato l’amaro in bocca alla società presieduta da Giuseppe Lo Celso.

Partono forte i peloritani che con due mete si portano sul 12 a 0 e sembrano scavare un solco. Nissa Rugby che reagisce ed accorcia le distanze con la meta di A. Bruno (tr. Di Maura) e match che torna ad animarsi: Messina avanti 15-7. Ancora gli atleti di Caltanissetta che alzano il ritmo: meta di M. Calì (tr. Di Maura) 15-12. Il finale è combattutissimo con messinesi che si portano sul 20-12 ma ospiti che non mollano: meta di Messana (tr. Di Maura) che sigilla il 20-19 conclusivo che arride ai padroni di casa.

Il tecnico Andrea Lo Celso prova a mascherare la delusione: “Ancora si fa desiderare e attendere la seconda vittoria stagionale. Premesso che il nostro è un percorso di crescita che vedrà i suoi frutti nella seconda fase del campionato: abbiamo la metà della rosa composta da neofiti. Metti poi una lunga trasferta giocata sotto la pioggia, un Messina che gioca la sua ‘migliore’ partita della stagione, qualche decisione dubbia del ‘neofita’ arbitro anch’esso messinese ed una partita magari giocata sul filo del rasoio, si decide per una serie di episodi. Ovviamente nessuna scusa, dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere e continuare con umiltà a lavorare. A me è piaciuto tanto l’atteggiamento dei miei ragazzi e soprattutto il loro senso di delusione per la sconfitta, questo vuol dire che ci tengono e ci metteranno ancora più impegno per raggiungere gli obbiettivi prefissati”.

NISSA RUGBY: 1 Bruno (vk), 2 Ilardo, 3 Agozzino, 4 Wandji, 5 Kuranage, 6 Palumbo, 7 Famiano, 8 Catania, 9 Tringali, 10 Di Maura, 11 Mendoza, 12 D. Messina, 13 Calì, 14 Severino, 15 Giunta (k). A disposizione: 16 Lipani, 17 Tchomtchoua Pollein Landry.

***Serie C, risultati della quinta giornata (domenica 12 novembre 2023)

Syrako Rugby – Unione Rugby Enna 54-0 (8-0)

Lions Messina – Nissa Rugby 20-19 (3-3)

San Gregorio Catania Rugby – I Briganti Catania 0-74 (0-10)

Rugby Melrose Milazzo – Ragusa Rugby Rinviata