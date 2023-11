Ragazzo di 16 anni aggredito e accoltellato all’uscita da scuola

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all’esterno di una scuola a Marcianise, in provincia di Caserta. L’episodio è accaduto, poco dopo l’uscita delle classi dall’istituto. Il giovane era passato all’esterno del plesso, dove è stato raggiunto da un gruppo di ragazzi.

Ne sarebbe nata una lite culminata nell’aggressione. Qualcuno del branco ha estratto un coltello e sferrato un fendente che ha colpito il 16enne alla schiena, vicino alla scapola sinistra. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima in ospedale. Non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri. Dietro quanto accaduto non è escluso possano esserci motivazioni di carattere sentimentale.