Provoca un grave incidente e si allontana lasciando in macchina moglie e figlio

Ha provocato un incidente tamponando l’auto di una donna che è finita in rianimazione al San Giovanni Bosco di Torino, lui è scappato a piedi dal luogo dell’incidente lasciando in macchina moglie e figlio. Protagonista del singolare incidente è stato un uomo di 53 anni che è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso e lesioni.

l cinquantatreenne stava percorrendo la strada provinciale di Castellamonte quando ha tamponato una Lancia Musa guidata da una operaia di 31 anni di Rivarolo: l’auto è stata sbalzata nel canale al lato destro della strada.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere e consentire così al medico del 118 di trasferirla in elisoccorso al San Giovanni Bosco, dove è stata ricoverata in rianimazione. Il conducente del mezzo, dopo l’incidente si è allontanato a piedi dal luogo dell’incidente lasciando in auto la moglie e il figlio.