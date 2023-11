Poste Italiane. Nel Nisseno il ‘Black Friday’ diventa ‘Yellow Friday’ con sconti ad oltre 300 dipendenti del Gruppo e alle loro famiglie

CALTANISSETTA. Nel territorio del Nisseno il tradizionale ‘Black Friday’ diventa ‘Yellow Friday’ in Poste Italiane con sconti riservati agli oltre 300 dipendenti del Gruppo nella provincia e alle loro famiglie. Si parte con le promozioni sui prodotti aziendali come il Conto BancoPosta, l’offerta luce e gas di Poste Energia, la connessione internet PosteCasa Ultraveloce e le spedizioni Poste Delivery Web e Firma Digitale Remota, sconti che si aggiungono alle oltre 500 offerte di prodotti e servizi di aziende partner nei settori del benessere, la cura della casa, i viaggi, lo sport, la gastronomia e tanto altro ancora.

Le offerte “family&friends” del Gruppo sono estendibili anche agli amici. Come, ad esempio, quella per inviare i pacchi con Poste Delivery Web che prevede uno sconto del 40% sul listino base per spedire sul territorio nazionale fino al 30 novembre. Oppure l’offerta per utenze luce e gas con bonus fino a 100€ di sconto sul primo anno di fornitura, valida fino a fine mese. Oltre al conto corrente a canone zero fino a tre anni attivabile fino al prossimo 8 dicembre.

L’iniziativa rientra tra le molteplici che l’azienda offre ai propri dipendenti e che prevede, tra l’altro, anche un ampio programma di welfare grazie al quale i dipendenti della provincia nissena possono convertire in beni e servizi il premio di risultato.

Sempre in provincia di Caltanissetta, Poste Italiane ha promosso l’iniziativa “Fiocco Giallo”, che prevede l’invio di un cofanetto con tutto l’occorrente per i bebè: dal biberon ai prodotti per la cura e l’igiene personale fino ai capi d’abbigliamento per i primi mesi. Il progetto, nato per offrire un sostegno concreto ai neogenitori e celebrare il nuovo arrivo nella grande famiglia di Poste Italiane, ha coinvolto quest’anno in Sicilia 78 famiglie, ci cui 12 nel Nisseno.