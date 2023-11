Pesistica. 6° turno Open regionale di qualificazione, nisseni sugli scudi: risultati brillanti

Si è svolto, lo scorso week-end, a Trapani il 6⁰ turno open di qualificazioni di pesistica.

Nella categoria Kg 55 Femminile, si è distinta l’atleta nissena Noemi Cirasa (in foto), dell’A.S.D. Weightlifting club, al 2⁰ posto nella classe under 17 e 7⁰ nel totale su 13 atlete in categoria, sollevando kg 42 nell’esercizio di strappo e kg 50 nell’ esercizio di slancio. Noemi fa parte del progetto Ministeriale Atleta alunna, frequenta il 4⁰ anno dell’istituto Rapisardi -Da Vinci di Caltanissetta.

Nella categoria Kg 64 femminile, 5⁰ classifica l’atleta Maria Teresa Cirasa, sollevando nell’ esercizio di strappo Kg 40 e nell’ esercizio di slancio Kg 50. Maria Teresa e Noemi sono figlie d’arte.

La madre Concetta Pilato promotrice della pesistica femminile negli anni ’80 ha portato un alto i colori della Nazionale italiana ed è stata detentrice di record italiani nella sua categoria; oggi è tecnico della suddetta A.S.D. Weightlifting club.

Nella categoria Kg 55 Maschile, 1⁰ classificato l’atleta nisseno Ettore Antonio Pilato (in foto) della A.S.D. Hector club, sollevando nell’ esercizio di strappo Kg 85 e nell’ esercizio di slancio Kg 110 per un totale di Kg 195. Questo atleta indossa i colori della nazionale, campione italiano e podio ai campionati Europei in Moldavia.

Nella stessa categoria, 5⁰ classificato Sicilia Francesco, della A.S.D. Weightlifting club, sollevando nell’ esercizio di strappo Kg 32 e nell’ esercizio di slancio Kg 40, classificandosi 2⁰ nella classe under 13.



Nella categoria Kg 61, 1⁰ Classificato Meli Leandro della A.S.D. Club Atletico Ercole sollevando nell’ esercizio di strappo Kg 100 e nell’ esercizio di slancio Kg 125 con un totale di Kg 225. Allenato dal Maestro Ettore Antonio Pilato.

Nella stessa categoria, si è classificato 3⁰ Meli Mirko della A.S.D. Hector club sollevando nell’ esercizio di strappo Kg 76 e nell’ esercizio di slancio Kg 80.

Nella stessa categoria 5⁰ classificato Lombardo Roman, della A.S.D. Weightlifting club sollevando nell’ esercizio di strappo Kg 35 e nell’ esercizio di slancio Kg 43