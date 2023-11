Perde il controllo della propria auto e si schianta contro un albero: niente da fare per una docente di 55 anni

Perde il controllo della propria auto e muore sul colpo. E’ successo a San Benedetto dove una docente di 55 anni è morta a seguito del violento impatto della sua auto contro un grosso albero. La donna era alla guida di una Dacia Sandero quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finita sulla corsia opposta schiantandosi contro il tronco di un grosso platano.

Immediati i soccorsi che, tuttavia, non sono riusciti a strapparla alla morte. Eseguiti i rilievi dai Carabinieri sul luogo del sinistro. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di un possibile improvviso malore della donna proprio mentre era alla guida.