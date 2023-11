Per l’addio al celibato avevano preparato per scherzo il finto rapimento dello sposo: denunciati per procurato allarme

Scambiati per banditi pronti ad organizzare un colpo, in realtà erano un gruppo di goliardi che avevano preparato un finto rapimento dell’amico sposo per la festa di addio al celibato. Sei i denunciati per procurato allarme da parte di polizia e carabinieri intervenuti sul posto dopo la segnalazione da parte dei cittadini di una banda armata in giro per via Romana ad Arezzo.

Ai centralini di questura e carabinieri sono arrivate le chiamate dei residenti nel quartiere. In pochi minuti sul posto si sono portate le pattuglie che si sono rese conto che si trattava di uno scherzo. Tutto era finto: travestimenti, rapimento dello sposo, armi. Dato però il clamore suscitato dallo scherzo i sei sono stati denunciati per procurato allarme. (ANSA).