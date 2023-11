Pallavolo Under 18. Inizio di campionato amaro per l’Albaverde sconfitta nelle prime due partite

Inizio amaro per la formazione UNDER 18 dell’Albaverde che dalle due gare che costituivano l’esordio nel campionato territoriale AKRANIS di categoria è uscita due volte sconfitta.

Nel match casalingo disputato lunedì 20 al PalaMilan le formazione nissena è stata superata in tre set dal S. Barbara Sommatino in una gara combattuta solo nel terzo parziale (10/25; 11/25; 21/25).

Non è andata meglio sul piano del risultato nella trasferta del giorno dopo a Cattolica dove le locali dell’Eraclea si sono imposte per 3/0 (25/20; 25/23; 25/18) ma con Sofia Vinciguerra e compagne che sono state sempre in partita mostrando sicuramente dei miglioramenti sul piano dell’impegno rispetto alla gara precedente.

Per Marco Relato e Fabio Tolini, responsabili delle squadre under della SEAP Albaverde, c’è comunque tanto da lavorare anche se l’entusiasmo delle ragazze sarà sicuramente uno stimolo per migliorare sul piano del gioco e dei fondamentali.

Questa la formazione dell’Albaverde: Santoro, Vinciguerra (K), Cicardo, Andaloro, Di Natale, Grasso Si., Polizzi, Grasso Sa., Giarratana, Olivo, Milazzo, Licata (L), Di Ganci.