Pallavolo femminile B2. La Traina supera la Saracena 3-0 e si conferma capolista

La TRAINA SRL stringe i denti e continua nella striscia positiva di sette vittorie consecutive superando in tre set La Saracena e mantenendo la vetta della classifica. La formazione cara alla presidente Oriana Mannella sta attraversando il guado di un periodo complicato della stagione e anche sabato, pur recuperando dopo un mese Michela Conti, oltre a Valeria La Mattina, infortunata di lungo corso, ha dovuto fare a meno di Raffaella Minervini e Giada Musumeci, anche loro indisponibili.

Ma senza cercare scuse o attenuanti le ragazze nissene sono scese in campo con la consueta determinazione soffrendo (oramai è quasi una abitudine) il primo set e dominando gli altri.

Nel primo parziale la TRAINA SRL, dopo un iniziale 10/8, ha dovuto sempre inseguire le ospiti che hanno messo in mostra una Sasha Costabile particolarmente inspirata (max vantaggio per La Saracena di 14 a 17) fino al 21/22 quando è arrivata la consueta accelerazione finale che ha visto la squadra di casa imporsi per 25 a 23.

In questa fase D’Antoni e compagne hanno sofferto oltre il dovuto in ricezione e nelle coperture difensive ma sono state tenute in gioco soprattutto grazie alle conclusioni di Chiara Monzio Compagnoni sugli scudi nella prima parte di gara. Vinto il parziale la formazione di Marco Relato (assente per squalifica ma sostituito senza problemi dal duo Fabrizio Montagnino / Mauro Di Grande che in tutta la gara sono stati “costretti” a chiamare solo un time-out) ha imposto il proprio gioco grazie ad un servizio più incisivo (saranno 13 le battute-punto in tutto il match con 5 rispettivamente nel secondo e terzo set), una ricezione più puntuale e soprattutto la modifica di alcune posizioni nella fase difensiva.

Sono state Noemi Spena e Serena Moneta le grandi protagoniste nel secondo e terzo parziale: nel secondo la palleggiatrice e capitano della TRAINA con due sequenze di quattro servizi ciascuna dalla linea dei nove metri e tre punti diretti a cui si sono sommati due pallonetti di secondo tocco, nel terzo la bionda schiacciatrice milanese con una sequenza in zona battuta di ben 10 servizi consecutivi con quattro punti diretti cha hanno mandato in tilt la ricezione avversaria. Da sottolineare inoltre la buona prova della rientrante Michela Conti che sta gestendo con accortezza la fase di recupero post-infortunio, così come quella di Rita Franceschini che, dopo un avvio di gara con il freno tirato, con due muri punto consecutivi è entrata in partita mettendosi poi in mostra soprattutto nel secondo set.

Sotto i propri standard invece Jennifer D’Antoni (che nel nuovo ruolo di posto 4 non è più una sorpresa per le avversarie) e Arianna Giannone (anche lei alle prese con alcuni acciacchi che ne hanno limitato l’azione ma che è “costretta” a stare in campo a tempo pieno per l’assenza di Valeria La Mattina, altra compagna di ruolo). Infine ha timbrato la presenza Marta Zaffuto che anche questa volta è entrata meritatamente nel tabellino di gara.

A completamento merita considerazione e fiducia la squadra del presidente Luca Leone che in questa stagione presenta un ampio roster costituito da giocatrici di buon livello (sabato era assente Marika Costabile per infortunio) e che ha buoni margini di miglioramento soprattutto se riuscirà a dare maggiore continuità al proprio gioco.

Questo il dettaglio del match di sabato 18 novembre 2023 disputato al PalaCannizzaro:

Traina SRL Albaverde – A.S.D. La Saracena Volley 3-0 (25/23; 25/13; 25/14)

Traina SRL Albaverde: D’Antoni 8, Spena (K) 6, Giannone 6, Monzio Compagnoni 9, Franceschini 9, Zaffuto 1, Moneta 11, Conti (L). NE Minervini Musumeci, La Mattina All. Montagnino.

La Saracena Volley: Prinzivalli, Chillemi, Lattanzi, Jemenez, Costabile S., Ferraro, Amaturo, Vassallo, Tumeo (K) Oliva (L1), Gulino (L2). NE: Antico, Costabile M., Valore, Consolo. All. Fazio

Arbitri: Antonino Richichi di Vibo Valentia e Simona Cutruzzulà di Soverato.