Pallavolo femminile B2. La Traina in trasferta contro il Volley Valley punta a confermare il primato in classifica

A metà del girone di andata in otto giorni la TRAINA SRL misura le proprie ambizioni dovendo affrontare in rapida successione le due squadre catanesi che la seguono in classifica appaiate al terzo posto.

Non si è ancora agli scontri simili ad una eliminazione diretta ma i cinque punti di vantaggio della capolista nissena possono essere tanti o pochi in considerazione del fatto che la formazione cara alla presidente Oriana Mannella deve ancora anche incontrare la co-capolista Modica, mentre le altre tre formazioni si sono già scontrate tra di loro.

Il primo impegno per le nissene sarà sabato a Catania contro il Volley Valley che si ripresenta davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta casalinga di quindici giorni fa con il Modica (unico passo falso stagionale) ma forte del successo di Palermo con il Com.Fer che l’ha rilanciata in classifica.

La formazione di Piero Maccarone in questi ultimi anni è maturata di stagione in stagione e nel girone L della serie B2 costituisce una delle squadre più accreditate ad avere un ruolo di primo piano tale da potere aspirare fino alla fine ad un posto nei play off.

Per la TRAINA SRL quindi la trasferta catanese costituisce un banco di prova importante per misurare le proprie ambizioni tenendo il passo di un Modica che non conosce ostacoli. In trasferta la squadra di Marco Relato, pur viaggiando a punteggio pieno, ha mostrato alcune incertezze che l’hanno portata in alcuni frangenti a mettere pesantemente in discussione il risultato finale.

Fino a questo punto del campionato nei set in cui si sono trovate in svantaggio Spena e compagne (tranne che in un paio di circostanze – set persi a Ragalna e Marina di Gioiosa) hanno comunque tirato fuori sempre gli spunti vincenti per ribaltare i punteggi sfavorevoli.

A Catania contro una formazione che si galvanizza di fronte alle difficoltà avversarie, concedere spazi poco colmabili potrebbe costare caro. Volley Valley Funiviaetna – TRAINA SRL è in programma sabato 25 novembre con inizio alle 16.30 nella palestra dell’Istituto Comprensivo Mascagni e sarà arbitrata dai fischietti piemontesi Gabriele Venturi e Martina Taurisano.