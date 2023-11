Operaio 40enne, scambiato dal robot per una scatola di peperoni, muore schiacciato da un braccio robotico

Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto in Corea del Sud, dove un operaio quarantenne è stato schiacciato a morte da un braccio robotico. Secondo quanto riportato dall’agenzia Yonhap e da The Guardian, l’uomo, un tecnico di una società specializzata in robotica, stava ispezionando il funzionamento dei sensori del robot che sollevava e impilava scatole contenenti peperoni.

Sembra che il robot abbia identificato erroneamente l’uomo come una delle scatole da impilare e, non riconoscendolo come un essere umano, lo abbia spinto con forza contro il nastro trasportatore, schiacciandogli il torace e il volto. I soccorsi sono stati immediati ma inutili. L’uomo è deceduto poco dopo essere stato trasportato in ospedale.

L’incidente solleva il dibattito sulla sicurezza dell’interazione uomo-macchina nell’automazione industriale, un tema di grande attualità con la diffusione sempre più capillare di robot e intelligenza artificiale anche in ambienti non strettamente controllati. Nonostante i progressi nel campo della robotica, i sistemi di rilevamento ostacoli e il riconoscimento umano da parte delle macchine sono ancora imperfetti e richiedono continue verifiche e messe a punto.