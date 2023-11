Muore in Ospedale il 74enne investito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali

Un uomo di 74 anni è morto a Palermo a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale che lo aveva visto protagonista. Come riportato da Ansa, si tratta di Filippo Giacone, 74 anni è morto al Buccheri La Ferla a causa delle lesioni riportate in un incidente avvenuto lunedì in via Germanese, a Brancaccio.

A travolgerlo mentre stava attraversando la strada, secondo una prima ricostruzione, una donna di 45 anni ora indagata per il reato di omicidio stradale. Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato l’auto.