Morto in ospedale calciatore 13enne trovato in casa dal padre con una sciarpa stretta al collo

Un ragazzo di 13 anni è morto in ospedale dopo 4 giorni di agonia. Come riporta Tgcom24, era stato il padre a trovarlo in casa con una sciarpa stretta al collo. Il giovanissimo giocava a calcio, era uno studente molto apprezzato e anche in campo sportivo eccelleva. Insomma, nulla che potesse lasciar pensare quanto invece avvenuto.

Quattro giorni prima il tredicenne s’era chiuso in una stanza a casa della nonna mettendo in atto quanto aveva deciso di fare. Un gesto incomprensibile sulle cui motivazioni sta indagando la Procura dei minori. Tra le ipotesi c’è quella di un gioco, di una sfida finita male.

Ad accorgersi del tutto è stato il padre che ha attivato i soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino in elisoccorso. Qui è rimasto nella Rianimazione fino a quando non è stata dichiarata la morte per danni da ipossia, ovvero carenza di ossigeno, a livello cerebrale. (Tgcom24)