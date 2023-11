Medico arrestato in flagranza per detenzione di materiale pedopornografico

Un medico è stato arrestato in flagranza per detenzione di materiale pedopornografico. E’ avvenuto a Rovigo. La scoperta delle immagini e video a contenuto pedopornografico è avvenuta durante una perquisizione eseguita dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia-Centro operativo per la sicurezza cibernetica, su decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Milano, nell’ambito di un’indagine per associazione per delinquere e pornografia minorile.

La misura cautelare in carcere è stata richiesta dalla Procura rodigina per la gravità dei fatti contestati e per il pericolo di reiterazione di analoghi reati. L’udienza di convalida s’è già svolta e il Gip si è riservato di valutare.