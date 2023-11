Cento carabinieri del comando provinciale di Siracusa stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catania su richiesta della Dda nei confronti di 19 persone.

Per tutti l’accusa a vario titolo è di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi, nel quartiere “Borgata”, a Siracusa. Sette i kg di droga sequestrati.