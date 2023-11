Maxi blitz anti droga da record in Cile: impegnati 3 mila agenti, arrestate 706 persone, sequestrati 209 kg di stupefacenti

Se non è un record poco ci manca. Di certo il maxi blitz antidroga in Cile ha fatto registrare numeri davvero ragguardevoli con più di 700 persone arrestate. La polizia cilena, nel corso del biltz, ha sequestrato 209 chili di droga e arrestato 706 persone in tutto il Paese.

Durante l’operazione, come riportato da Ansa, sono stati eseguiti quasi 40mila controlli, concentrati nelle aree con maggiore criminalità del Cile. L’enorme blitz antidroga è stato realizzato da più di 3mila poliziotti ed è durato otto ore. Sul totale dei detenuti, 320 persone avevano un mandato d’arresto pendente.