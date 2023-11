Incidente sul lavoro: trattore si ribalta e muore 32enne

Schiacciato dal trattore, è morto a 32 anni. E’ accaduto nel Pescarese. Qui un uomo stava lavorando per conto di una ditta impegnata in attività di taglio legna, in una zona montuosa del territorio comunale di Bussi sul Tirino (Pescara). L’operaio era a bordo di un trattore che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato.

Il giovane è morto a causa delle lesioni riportate nella caduta. Sull’incidente sul lavoro sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Informata anche la Asl per gli aspetti di competenza.