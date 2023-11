Incidente con il monopattino: 55enne muore in Ospedale dopo un’agonia lunga 3 giorni

Era stato vittima di un incidente con il monopattino, ma non ce l’ha fatta. E’ morto dopo tre giorni di agonia in ospedale il 55enne originario di Genova caduto con il suo monopattino la sera del 23 novembre scorso lungo la pista ciclabile di Santo Stefano al Mare (Imperia).

Il decesso è avvenuto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona). L’uomo, come riferito dall’Ansa, era stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in elicottero al centro sanitario savonese. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Al momento non sembra che ci fossero terzi coinvolti e si cercano testimonianze per capire cosa ha provocato la caduta.