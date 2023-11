Gruppo di ragazzini organizza una gita sul Lago: morto un 13enne

È finita in tragedia una gita sul Lago di Como organizzata da un gruppo di ragazzini. Erano in cinque, quattro di origine magrebina e un italiano, ed erano partiti da Cinisello Balsamo (Milano).

Uno di loro, il 13enne Ibrahim, non sapeva nuotare ed è annegato nelle acque del Golfo di Lecco. Finito in acqua, non si sa ancora ufficialmente per quale motivo, il ragazzino è scomparso tra le onde, particolarmente alte per le fortissime raffiche di vento. Il corpo stato ritrovato a dieci metri di profondità un’ora e mezza dopo dai sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti e costretti ad ancorarsi per non essere trascinati dalle correnti.

Il 13enne annegato indossava un costume da bagno. Una prova di coraggio o un gioco finito male? Su questa e altre piste sta indagando la Procura.