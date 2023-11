Giovane si avvicina a due donne che stavano chiacchierando e tenta approccio sessuale con entrambe: arrestato

Gli agenti di polizia hanno arrestato un giovane di 29 anni, originario della Tunisia, per violenza sessuale ai danni di due donne, anch’esse straniere. E’ successo a Pachino in provincia di Siracusa.

La vicenda, secondo quanto emerso nella ricostruzione della Questura, è avvenuta il 14 ottobre scorso, giorno in cui le due vittime si trovavano davanti ad una scuola, in attesa dell’uscita dei loro figli. Stavano chiacchierando, come spesso capita tra mamme ma quel giovane, dopo averle viste, si sarebbe avvicinato allo scopo di aver un approccio con entrambe.

Le sue intenzioni non sarebbero state per nulla pacifiche, anzi sarebbe passato alle spalle delle due donne ed a quel punto le avrebbe palpeggiate. Le vittime hanno provato a respingerlo ed il 29enne, che avrebbe voluto continuare nel suo osceno piano, è stato messo in fuga anche per via delle urla della vittime, che hanno attirato l’attenzione dei passanti.

Il tunisino si è dileguato, facendo perdere le sue tracce mentre le mamme si sarebbero presentate negli uffici del commissariato per la denuncia. Nel corso della loro deposizione, avrebbero descritto quanto era accaduto davanti alla scuola dei loro figli, inoltre, cosa più importante, avrebbero fornito le descrizioni del loro aggressore.

E’ stato rintracciato nelle ore scorse a Palagonia, nel Catanese, ed è qui che gli è stato notificato il provvedimento. Il giovane, come disposto dal gip di Siracusa, è stato condotto in carcere, in una cella del penitenziario di contrada Cavadonna, a Siracusa.