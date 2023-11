Eccellenza. La Nissa supera 0-2 il Fulgatore: 10^ vittoria e primato solitario con gol di Gueye e Semenzin

Una Nissa cinica e spietata chiude in 5 minuti nel primo tempo la pratica Fulgatore e nella ripresa controlla abbastanza agevolmente il match nonostante i padroni di casa cerchino di riaprirlo.

E’ questa l’essenza del testa coda andato in onda oggi pomeriggio al Polisportivo di Fulgatore tra la squadra di casa e la Nissa capolista del girone A. Per una notte la Pro Favara aveva accarezzato, a seguito della tennistica vittoria con l’Aspra, di potersi mantenere al gancio della capolista, ma così non è stato.

I biancoscudati di Nicolò Terranova, con un uno – due terrificante, hanno dapprima sbloccato il match su rigore di Gueye (nella foto di Claudio Vicari) procuratosi dallo stesso attaccante francese per atterramento in area ad opera del portiere, dopo di che hanno raddoppiato con Semenzin al culmine di una bella azione partita da Pagano che ha scodellato in area un pallone sul quale è intervenuto Esposito e poi, sul secondo palo, Semenzin che ha segnato il 2-0.

Con il doppio vantaggio, la Nissa è stata brava a non far rientrare in gioco il Fulgatore, anche se 5 minuti dopo la rete dello 0-2, i padroni di casa hanno avuto con D’Amico l’occasione per riaprirla, ma la palla calciata dal numero 8 trapanese s’è persa di poco a lato.

Nella ripresa Fulgatore generoso e mai domo, ma Nissa che non ha concesso quasi nulla. L’ingresso di Barrera, Magro e Ruano nel finale ha permesso al tecnico Nicolò Terranova di far tirare il fiato alla difesa titolare chiudendo ogni varco.

Con la vittoria di oggi, la Nissa del presidente Luca Giovannone conquista la sua decima vittoria in campionato a fronte di un pareggio e si conferma tra le protagoniste indiscusse del campionato 2023/24.