Eccellenza. La Nissa batte 2-0 la Folgore e allunga a + 6 sulla Pro Favara battuta in casa 0-1 dall’Oratorio San Ciro e San Giorgio

La Nissa batte con un secco 2-0 la Folgore Castelvetrano e non solo si conferma capolista solitaria del girone A di Eccellenza, ma allunga sulla Pro Favara uscita nel frattempo sconfitta dall’incontro casalingo che oggi l’ha vista opposta all’Oratorio San Ciro e San Giorgio. Una notizia che, essendo la gara del Brucculeri iniziata mezzora prima rispetto a quella del “Tomaselli” è arrivata al pubblico nisseno in diretta mentre la Nissa era in vantaggio per 2-0 e correva il minuto 15 della ripresa.

Un boato enorme ha scosso il “Tomaselli” quando è stato annunciato il risultato finale di Pro Favara – Oratorio San Ciro e San Giorgio. Un grande entusiasmo ha attraversato la tifoseria della Nissa che, in precedenza, ci aveva messo cinque minuti per sbarazzarsi di una Folgore mai veramente pericolosa se non su un calcio di punizione all’ultimo minuto.

La Nissa s’è portata in vantaggio al 15′ grazie ad una precisa punizione di Privitera per la testa di Agudiak che ha indirizzato di precisione la palla all’angolino dove il portiere nulla ha potuto. Il raddoppio, cinque minuti più tardi, al 20′, con Esposito bravo a seguire sul secondo palo gli sviluppi di un’azione nell’area della Folgore, palla all’attaccante campano che ha raddoppiato.

A quel punto ci si aspettava la reazione della Folgore che, tuttavia, è stata poca cosa: solo qualche conclusione dalla distanza ma senza che Elezaj dormisse sonni poco tranquilli. Di contro la Nissa è andata vicina al 3-0 con Agudiak, Semenzin, Privitera e Barrera. Poi la notizia della sconfitta di Favara e il vantaggio sulla diretta avversaria per la promozione che s’è allungato a + 6. Insomma, una domenica indimenticabile per il popolo biancoscudato che, ancora una volta, ha affollato il “Tomaselli”, ma anche per il presidente Luca Giovannone il cuoi progetto continua a brillare in termini di risultati, ma anche di coesione sportiva.