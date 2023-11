Eccellenza. La capolista Nissa cerca la 10^ vittoria in campionato sul campo del fanalino di coda Fulgatore

Trasferta contro il fanalino di coda Fulgatore per la capolista Nissa domenica alle 15. Un testa coda che, come accade in questi casi, vede nettamente favorita la capolista. In questo caso la Nissa ha 24 punti più del Fulgatore, ma a Trapani non troverà certo un clima festaiolo.

I trapanesi vogliono invertire la rotta, anche se l’occasione non è esattamente la migliore dal momento che la Nissa ha fino a questo momento conquistato 9 vittorie nelle 10 gare di campionato mostrando una solidità, dentro e fuori le mura amiche, davvero impressionante.

Dunque, una sfida ostica per la capolista che non potrà disporre degli squalificati Privitera e Galfano. A centrocampo Privitera dovrebbe essere sostituito da Caccetta, mentre in avanti Esposito potrebbe prendere il posto di Galfano.

Il tecnico della Nissa, Nicolò Terranova, alla vigilia del match del Polisportivo ha parlato di trasferta insidiosa, anche se la sua squadra ha fin qui dimostrato di essere in grado di venire a capo anche delle partite più ostiche. Arbitrerà Luigi Canicattì di Agrigento.