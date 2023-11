Eccellenza. Al “Tomaselli” la Nissa contro la Folgore va a caccia dell’undicesima perla in campionato

Sfida casalinga per la Nissa opposta oggi contro la Folgore di Castelvetrano (calcio d’inizio alle ore 15). La squadra di Nicolò Terranova insegue la vittoria numero 11 in 12 gare giocate nel contesto di un girone di andata nel quale è ancora imbattuta.

Avversario odierno la Folgore di Castelvetrano che costituisce complesso da non sottovalutare per solidità difensiva ma anche per buona organizzazione di gioco. Nella Nissa indisponibili Caccetta, Bieto e Scribani.

Tornano a disposizione Privitera e Galfano che hanno scontato un turno di squalifica, ma anche Agudiak e Barrera utilizzati contro il Fulgatore solo nei minuti conclusivi. Inutile dire che per la Nissa la gara odierna è importante, come ribadito dallo stesso Nicolò terranova in sede di presentazione.

La formazione iniziale dovrebbe essere: Elezaj, Magro, Rossi, Privitera, Barrera, Neri, Semenzin, Pagano, Agudiak, Galfano, Gueye. Arbitro Marco Burattini di Roma.