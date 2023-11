Due minorenni rubano albero di Natale ma se ne accorgono i proprietari che li inseguono e li speronano: tutti denunciati

Hanno rubato un albero di Natale ma se ne sono accorti i proprietari che li hanno inseguiti, speronati ed aggrediti. E’ quanto incredibilmente avvenuto a Napoli. Qui due minorenni di 14 e 15 anni sono stati aggrediti dopo che gli stessi avevano appena rubato un albero di Natale.

Alla fine tutti denunciati dai carabinieri: autori del furto e proprietari dell’albero.

I due minorenni, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, si erano resi responsabili del furto di un abete natalizio custodito all’interno di un vivaio di Agnano per poi fuggire su uno scooter. I proprietari del vivaio – padre e figlio di 72 e 32 anni – hanno inseguito i due ragazzini per poi speronarli e aggredirli.

I titolari del vivaio sono stati individuati e trasferiti in caserma dove saranno denunciati per lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Uno dei minori è stato trasferito nell’ospedale San Paolo per alcune escoriazioni. Entrambi saranno denunciati per furto. L’albero sarà restituito ai legittimi proprietari.