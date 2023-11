Convocato per la Rappresentativa regionale Under 15 Marco Orlando della Master Pro San Cataldo

Giovani talenti crescono. Uno di questi è sicuramente Marco Orlando. La Master Pro Calcio di San Cataldo ha comunicato che il suo giocatore, centrocampista classe 2009, capitano dell’Under 15 Regionale guidata da mister Dimitrio Bonsignore, è stato convocato per uno “Stage Selettivo” della Rappresentativa Regionale Under 15 in preparazione al Torneo delle Regioni.

Si tratta di una convocazione di assoluto valore, dal momento che va a confermare il talento del giovane capitano della Master Pro Under 15 regionale. Una convocazione per la quale la società ha espresso tutta la sua soddisfazione. Il raduno si terrà giovedì 23 novembre ore 15.00 presso il campo “Louis Ribolla” di Palermo.