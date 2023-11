Continuano le assunzioni dei vincitori dei concorsi del Comune: da oggi in servizio alla Polizia Municipale sei nuovi Agenti

CALTANISSETTA. Proseguono al Comune di Caltanissetta le immissioni in servizio dei vincitori dei concorsi. Oggi è toccato firmare i contratti a sei nuovi Agenti della Polizia Municipale, che vanno così a incrementare l’esiguo personale rimasto in servizio nel Corpo di polizia dell’Ente e, più in generale, al Comune di Caltanissetta.

I nuovi assunti sono: Lavinia Modica, Maria Elisa Riggi e Maria Cristina Spartano. Mentre gli altri tre nuovi Agenti di Polizia Municipale, già dipendenti del Comune di Caltanissetta ma con altri inquadramenti, sono: Roberto D’Oro, Silvana Rando e Rossana Miccichè.

Ad accogliere in Sala Gialla i nuovi assunti sono stati il sindaco Roberto Gambino, l’assessore alle Risorse Umane e alla Polizia Municipale, Ivan Rando, il segretario generale Calogero Ferlisi, il comandante Diego Peruga e il dirigente Claudio Bennardo.

Visibilmente emozionati i neo dipendenti del Comune capoluogo che, dopo avere firmato i contratti, si sono recati nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine per i saluti di benvenuto da parte dell’Amministrazione comunale e la consegna del codice di comportamento direttamente dal primo cittadino Roberto Gambino.