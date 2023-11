Caltanissetta. Verso il 25 novembre: 3 giorni di iniziative al Liceo Classico “Ruggero Settimo” contro la violenza sulle donne

CALTANISSETTA. Il Liceo “Ruggero Settimo” organizza tre giorni di eventi a ridosso del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che in questa data invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani.

Gli eventi, raccolti sotto il titolo “Verso il 25 novembre”, sono frutto di una riflessione progettata e condivisa all’interno dell’Istituto per porre l’attenzione con energia nei confronti di questa forma di violenza che coinvolge qualunque realtà e classe sociale.

Si comincerà giorno 22 in Aula Magna con una tavola rotonda che vedrà intervenire, dopo i saluti della DS Irene Cinzia Maria Collerone, Nadia Lumia Ispettore Superiore della Polizia di Stato, Valentina Matraxia Avvocata e Presidente del Centro Antiviolenza, Associazione Galatea Onlus di Caltanissetta, Valentina Balbo Magistrata, Anna Giannone Scrittrice e Vicepresidente del centro antiviolenza, Associazione Galatea Onlus, Nunzia Caricchio Scrittrice.

Durante l’incontro ci sarà una performance delle studentesse Maria Ginevra Azzaro, Simona Chirdo, e una performance delle studentesse delle classi 3AD e 5AD con una coreografia della prof.ssa Ambra Lo Turco.

Giorno 23 le classi III e IV del Liceo Coreutico parteciperanno ad un evento che si terrà presso il Teatro Regina Margherita organizzato dalla Prefettura di Caltanissetta, dal Comune di Caltanissetta, dall’USR Sicilia – Ufficio VI – Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna.

Giorno 24 si ritornerà in Aula Magna per un ulteriore momento di riflessione che vedrà come protagonisti Fabio Ruvolo Presidente Coop. Sociale Etnos, Anna Bonelli Educatrice e responsabile Casa rifugio 3, Salvatore Patrì Avvocato, Maria G. Cannio Psicologa.

Renderà la sua testimonianza una donna di madrelingua spagnola vittima di violenza di genere.

Ad organizzare gli eventi sono i proff. Evelyn Argento, Fabio Fiorenza, Maria Grazia Pignataro, Loredana Scintilla.