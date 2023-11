Caltanissetta. Incontro tra la Polizia e gli alunni delle III classi del Liceo Scientifico “Volta” sulle devianze minorili

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato stamattina ha incontrato un gruppo di quaranta studenti delle classi terze del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta.

Tre ragazzi per classe sono stati indicati dai loro compagni per svolgere il compito di “studenti tutor” nella comunità scolastica e, secondo il metodo della Peer Education, nell’ambito dell’integrazione scolastica e dell’apprendimento tra pari, veicoleranno buone prassi agli altri studenti dell’istituto. All’incontro erano presenti la Referente alla legalità dell’istituto, prof.ssa Alessandra Giunta, e la prof.ssa Ernesta Musca.

Il Commissario della Polizia di Stato Salvatore Falzone ha dialogato per un’ora con gli “studenti tutor”, sulle tematiche concernenti la devianza minorile e la comunicazione attraverso i social media, dando loro suggerimenti su come difendere la reputazione online, proteggere le informazioni personali e gestire i device utilizzandoli in piena sicurezza. Al termine dell’incontro anche il dirigente, Prof. Vito Parisi, ha posato per una foto ricordo dell’incontro.