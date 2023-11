Caltanissetta. Il 25 novembre solenne apertura del V Congresso Eucaristico Diocesano

CALTANISSETTA. Sabato 25 novembre, alle ore 18.00 in Cattedrale, con una solenne Celebrazione eucaristica partecipata da tutto il presbiterio, il Vescovo, S.E. Mons. Mario Russotto, aprirà il Congresso eucaristico diocesano e conferirà il mandato ai Missionari consegnandogli il Crocifisso, loro segno distintivo per la Missione eucaristica diocesana che si svolgerà nella prossima Quaresima.

Il Congresso eucaristico diocesano, il cui tema è “Ripartiamo dall’essenziale. L’Eucarestia pane di vita e fuoco d’amore”, rientra nella programmazione degli Orientamenti Pastorali che la Diocesi si è data per gli anni 2021-2029; esso celebra il 180° anniversario di fondazione della Diocesi di Caltanissetta, che ricorre il prossimo 25 maggio.

Nell’ultimo anno una commissione ad hoc, guidata dal Vescovo e costituita da presbiteri, religiosi e laici, ha lavorato alla preparazione della celebrazione del Congresso, articolando anche le tappe della Missione – la cui formazione dei missionari è già iniziata all’inizio del mese scorso –; organizzando la staffetta eucaristica consistente nell’adorazione perpetua in forma di “staffetta” appunto, da una parrocchia all’altra della Diocesi, in continuità dal 27 novembre 2023 fino al 30 gennaio 2024; componendo un apposito inno che sarà eseguito per la prima volta nella celebrazione di sabato prossimo.

L’Istituto Teologico Diocesano “Mons. G. Guttadauro”, da parte sua, si sta occupando dei momenti culturali sotto l’aspetto storico, inerenti alla ricorrenza del 180° anniversario della fondazione; il primo incontro si è svolto lo scorso 20 novembre, proprio sul decreto di fondazione della Diocesi e sul suo primo Vescovo; ne seguiranno altri, di cui daremo comunicazione al tempo opportuno. Il Museo Diocesano proporrà due mostre a Natale e a Pasqua attinenti al tema.

L’apertura del Congresso eucaristico si articolerà in due momenti: quella diocesana sabato in cattedrale, quella parrocchiale in ogni parrocchia di ogni comune domenica 26 novembre. La chiusura è prevista sabato 27 aprile 2024.

L’incipiente Congresso eucaristico è il quinto della storia della Diocesi dopo quelli celebrati dal venerabile Mons. Giovanni Jacono nel 1936, da Mons. Francesco Monaco nel 1959 e nel 1967, da Mons. Alfredo M. Garsia nel 2002. Mons. Mario Russotto nel mese di aprile incontrerà tutte le categorie della comunità diocesana: religiosi, laici, famiglie, giovani, politici, mondo del lavoro in ogni settore, catechisti, ministri straordinari della Comunione, insegnanti e personale scolastico, imprenditori… È espresso desiderio del Vescovo raggiungere quante più possibili persone, per riflettere insieme sul valore dell’Essenziale in una società in cui spesso si guarda alle contingenze.