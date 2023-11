Caltanissetta. Evento letterario “Libriamoci – Leggere per ascoltare ed imparare” al “M. L. King”

CALTANISSETTA. Presso l’anfiteatro l’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, si è svolto l’evento online intitolato “Leggere per ascoltare ed imparare”, all’interno delle attività nazionali legate a “Libriamoci”, con lettura di favole, fiabe e storytelling, da parte degli alunni lettori di Scuola Secondaria di I grado delle classi III A e III C del plesso “Ex Onmi”, dedicata ai bambini delle classi prime delle classi I A, I B e I C di Scuola Primaria “Michele Abbate” .

Dopo i saluti della preside prof.ssa Daniela Rizzotto, c’è stato il coordinamento da parte dei docenti di italiano/lettere; poi lettura a voce alta delle storie da parte degli alunni di 13 anni dei volumi “Formulini – Avventura nel bosco” di Elisabetta Mauti, “Racconti di gnomi e folletti” di Christopher Rawon, “Diego il drago” di Russell Punter. C’è stata anche la visione su grande schermo delle immagini legate alle storie, il Canto “Il topo con gli occhiali” eseguito dai bambini di 6 anni e i saluti finali.

All’evento hanno assistito i genitori degli alunni che hanno apprezzato l’iniziativa. La preside ha sottolineato che l’Istituto “M. L. King” da anni ospita manifestazioni letterarie, viene data particolare attenzione alla lettura di testi di autori vari per stimolare i discenti al piacere della lettura. Da tanti anni la scuola collabora con le case editrici e gli alunni hanno così modo di conoscere autori di diversi generi letterari.

L’evento è stato registrato e caricato sul sito di Libriamoci (Cepell). Le attività di Libriamoci mettono in primo piano la lettura a voce alta, per stimolare al piacere di leggere e coinvolgere gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado d’Italia e all’estero. Il progetto è stato promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione. Gli studenti sono stati seguiti dai docenti Salvatore Siina, Maria Assunta Lapaglia, Marisa Pace, Claudia Balletti, Lucrezia Emma, Claudia Butera, Carmela Iannello, Gaetano Russello, Biagia Tumminelli, Patrizia Falzone, Martina Foresta, dalle Asacom Giuliana Cannizzo e Nadia Miccichè.

