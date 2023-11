Caltanissetta. Alunni e docenti della scuola media della “Caponnetto” ad Agrigento per il Musical “Alice in The Wonderland”

CALTANISSETTA. 32 alunni di classe terza e 4 docenti della Scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga” dell’ICS “A. Caponnetto” in data 16 novembre 2023 si sono recati ad Agrigento e, dopo una breve visita alla Valle dei templi, durante la quale gli studenti hanno potuto ammirare la bellezza del tempio di Giunone e consumare il loro pasto mattutino, si sono recati presso il Teatro Pirandello di Agrigento per assistere al Musical “Alice in the Wonderland” ad opera dell’Erasmus Theatre.

Lo spettacolo e’ stato istruttivo e divertente. L’ incontro fra razionalità ed immaginazione, i quesiti sull’identità e sul tempo, che caratterizzano la storia di Alice, ne fanno un racconto sempre attuale. La compagnia di giovani attori madre lingua e’ apparsa ben preparata. La scenografia entusiasmante. La musica accogliente.

Alla fine dello spettacolo, i ragazzi hanno potuto rivolgere delle domande agli attori e fare con loro delle foto ricordo. Inoltre e’ stata premiata la domanda più originale ed e’ stata sorteggiata una scuola che ha ricevuto un albero di ulivo in segno di pace che sarà piantato in Puglia e riporterà la denominazione della scuola vincitrice.

L’esperienza si può considerare altamente positiva per l’ arricchimento culturale, l’esercizio linguistico in lingua inglese e per la socializzazione favorita.