Basket Serie C. Al “Pala Cannizzaro” l’Invicta Basket cerca conferme contro Svincolati Academy

Dopo la gran bella vittoria esterna ottenuta domenica scorsa sul campo del Club Sport Gravina, l’Invicta Basket affronta oggi pomeriggio alle 18 gli Svincolati Academy. La compagine messinese si propone come un quintetto tosto in grado di mettere in difficoltà chiunque.

Fin qui i peloritani hanno conquistato 8 punti in campionato contro i 10 di un’Invicta Basket che punta a vincere con l’apporto dei vari Railans e Giusti per salire ulteriormente nelle zone alte della classifica.

Mezzora prima della partita alle 17.30 ci sarà il sorteggio della maglia di Luka Doncic, la stella del campionato NBA. (foto Giuseppe e Romano Lazzara)