Basket Promozione. Il Cusn Caltanissetta al Pala Cannizzaro contro la capolista Sales Priolo

Dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa contro gli agguerriti ragazzini del Comiso, esordio casalingo per il CUSN BASKET CALTANISSETTA che domenica 26 novembre alle 19:45 affronterà la prima in classifica del campionato di promozione (DR2), il Sales Priolo, tra le mura amiche del Palacannizzaro. Rientro fondamentale per il roster nisseno di Angelo Cammalleri , Claudio Lacagnina e del giovane Ruggero Vento.

Si prospetta una partita avvincente per i ragazzi dei coach Iacolino e La Malfa, all’insegna dell’agonismo e della sportività. Se il CUSN del prof Armatore porterà a casa questi 2 punti, si aggiudicherà l’ambita vetta della classifica.

I convocati di domenica prossima: Spanó M., La Malfa A., Messina C., Di Benedetto G., Turturici A., Cammalleri A., Giacalone G., Mazzurco B., Lacagnina C., Vento R., Giannavola G., Iacolino F.