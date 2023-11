Basket Maschile serie C. L’Invicta sul campo dello Sport Club Gravina punta ad interrompere la serie negativa di risultati

Nel campionato di basket maschile di serie C, il quintetto nisseno dell’Invicta a caccia di rivalsa dopo aver patito due sconfitte nelle ultime due gare di campionato per di più giocate al Pala Cannizzaro.

La squadra di coach Peppe Spena, che al momento ha 8 punti in classifica frutto di 4 vittorie in campionato, affronta fuori casa lo Sport Club Gravina in un match che appare già importante per capire chi potrà svolgere un ruolo di primo piano in questa stagione.

La società nissena nelle ultime ore ha ingaggiato il play guardia Vittorio Damiano per dare ulteriore forza penetrativa al gioco d’attacco della squadra. L’esperto play guardia campana è un giocatore in grado di imprimere le accelerazioni giuste al gioco di squadra dei nisseni che sono a quota 8 in classifica e che puntano ad un posto al sole in questo campionato di basket maschile di serie C.