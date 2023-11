Auto contro cinghiale allo svincolo di Castelbuono: violento impatto senza conseguenze

Auto contro un cinghiale sulla Palermo-Messina. E’ l’incidente che si è verificato allo svincolo di Castelbuono in provincia di Palermo. Qui da qualche giorno a questa parte c’è allarme tra gli automobilisti per via della presenza in mezzo alle strade di cinghiali.

Ad essere coinvolta nel sinistro, suo malgrado, è stata una donna di Mistretta poco prima dello svincolo di Castelbuono: nello scontro la sua auto è finita contro un cinghiale che si trovava sulla carreggiata. La donna non è riuscita a evitarlo, l’impatto è stato violento. Fortunatamente, per lei soltanto tanta paura e qualche escoriazione, oltre danni ingenti al mezzo. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Buonfornello e, per precauzione, i sanitari del 118.

In questi ultimi giorni sono state diverse le segnalazioni che lungo l’autostrada A20 da Tusa a Buonfornello sono stati segnalati in diversi punti dei cinghiali sulla carreggiata. Per questa ragione si raccomanda di mantenere una velocità moderata.