Una donna di 77 anni stava spazzando la cenere dell’Etna quando, improvvisamente, è stata travolta da un’auto.

Come riporta La Sicilia.it, il sinistro è accaduto a Zafferana Etnea, paese etneo nel quale la donna viveva. La tragedia s’è praticamente consumata in pochissimi attimi. L’impatto violento con l’auto purtroppo s’è rivelato fatale per la 77enne che ha perso la vita.