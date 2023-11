Ancora morti sulle strade, tre avevano appena 20 anni

Avevano tutti 20 anni, forse le loro auto andavano a velocità sostenuta o forse un colpo di sonno li ha sorpresi mentre erano alla guida. Sono le vittime di due incidenti avvenuti la notte scorsa a Roma, dove sono morti in due, e in Sardegna dove un giovane barista è deceduto mentre rincasava dopo il lavoro. Ma il triste elenco di giovani vittime della strada non si ferma. E sempre la scorsa notte, a Ormelle, nel Trevigiano, a morire sono stati due ragazzi indiani di 27 e 35 anni. Nello stesso incidente altri due connazionali, che si trovavano in loro compagnia, sono rimasti feriti e sono ora ricoverati all’ospedale di Treviso, uno dei quali in condizioni molto gravi. L’incidente nel Trevigiano si è verificato poco dopo la mezzanotte e, secondo le prime ricostruzioni della dinamica fatte dai carabinieri, l’auto sulla quale i quattro viaggiavano sarebbe uscita fuori strada: Forse per la velocità elevata è uscita dalla carreggiata terminando la corsa in un fosso laterale. morti all’istante sono il conducente, Sing Gurtej, 27 anni, di San Polo di Piave (Treviso) e il connazionale Singh Gurdeep (35), di Bellaria Igea Marina (Rimini).

I feriti sono altri due giovani, anch’essi indiani, di 23 e 26 anni, residenti a Cimadolmo (Treviso) dove sembra fosse ospitato anche Gurdeep. Sul luogo dell’impatto hanno operato a lungo Suem e Vigili del fuoco. Nella zona in cui si è registrato l’episodio, nelle vicinanze di Oderzo (Treviso), vive una comunità indiana piuttosto numerosa, i cui membri sono impiegati generalmente in attività produttive delle molte aziende manifatturiere presenti oltre che come lavoratori stagionali in ambito agricolo. L’incidente si è verificato all’ingresso di una curva al termine di un rettilineo percorso troppo spesso, riferiscono i residenti, a forte velocità. E potrebbe essere stato causato , secondo i primi accertamenti, dall’alta velocità o dall’asfalto bagnato anche l’incidente nel quale la scorsa notte a Roma sono morti due ragazzi di 20 anni: la loro auto si è schiantato contro un albero sulla Braccianese. A dare l’allarme sarebbero stati altri automobilisti verso le tre di notte. A bordo c’erano Livio Fiorucci e Dario Lauri, entrambi ventenni di Manziana, il primo promessa del rugby mentre il secondo amava la musica e sui social pubblicava le sue canzoni. Altro incidente a Sanluri (Sud Sardegna): A perdere la vita è stato un 20enne residente nella vicina Serramanna, unico occupante di un’utilitaria che, priva di controllo, si è schiantata contro un albero. Cristian Medda, questo il nome della vittima, stava rincasando dopo avere lavorato in un bar, e forse gli è stato fatale un colpo di sonno. A Forlimpopoli (Forlì Cesena), infine un gruppo di ciclisti è stato travolto da un’automobile che viaggiava in senso opposto e che, per cause da accertare, ha invaso la corsia alla propria sinistra: Uno è rimasto ferito gravemente mentre un 57enne è deceduto all’ospedale di Cesena.