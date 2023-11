Ad Enna consegnate le Sciarpe Tricolori ai Commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, nominati con decorrenza 1 gennaio 2023

S’è svolta anche presso la Questura di Enna la consegna delle Sciarpe Tricolori ai Commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, nominati con decorrenza 1 gennaio 2023.

In particolare ad Enna il Vicario del Questore, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr. Alessandro Milazzo, ha consegnato le Sciarpe Tricolori al Commissario della Polizia di Stato Mario Rotondo in servizio presso la locale Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, al Commissario della Polizia di Stato Giuseppe La Rosa in servizio presso il Commissariato distaccato di PS di Piazza Armerina e al Commissario della Polizia di Stato Giuseppe Cammarata in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Enna.